Des averses se produiront, pouvant être intenses surtout l'après-midi et localement orageuses. Il semble que les averses seront moins prononcées dans l'ouest du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

L'IRM a d'ailleurs lancé une alerte jaune qui sera valable jusqu'à ce jeudi à 8h, notamment à Bruxelles, dans le Hainaut et dans le Brabant wallon. On attend des périodes de pluie assez continue parfois mêler d’averses intenses et orageuses sur une large bande centrale du pays essentiellement. Sur les provinces des Brabants Wallon et Flamand, du Hainaut et d'Anvers nous attendons des cumuls de 25 à localement 40 l/m² en 24h. Les provinces limitrophes du Limbourg, l'ouest de Liège et l'ouest de Namur pourront également être concernées, mais cela reste à confirmer dans les prochaines heures.

Les maxima sont compris entre 11°C en haute Belgique et 16°C en basse Belgique. Le vent sera généralement modéré d'ouest à sud-ouest, mais s'orientera au nord-ouest en basse Belgique.

Ce soir, l'activité des averses diminuera progressivement et le temps deviendra sec depuis l'ouest. De larges éclaircies se développeront également temporairement. Durant la nuit, des champs de nuages ? ?bas se formeront et s'accompagneront surtout en Ardenne de brume et de brouillard. Les minima seront compris entre 6 et 9°C sous un vent souvent faible de secteur sud-ouest ou de direction variable.

Jeudi sera d'abord généralement sec et souvent très nuageux. En cours de journée, la nébulosité deviendra variable avec quelques averses, éventuellement accompagnées de quelques coups de tonnerre. Les maxima oscilleront entre 13°C en Ardenne et 17 ou 18°C ailleurs. Le vent d'ouest à nord-ouest sera faible, et modéré à la mer.

Vendredi, de la pluie ou des averses sont prévues depuis l'est et le nord-est. En cours de journée, certaines averses pourront devenir orageuses. Les maxima seront compris entre 13°C sur les hauteurs ardennaises et 18 à 19°C en Campine.

Samedi, soleil et nuages ? ?alterneront. Tout d'abord, le temps sera généralement sec partout. Dans l'après-midi, des averses locales se produiront, mais le temps pourrait rester souvent sec sur l'ouest et le nord-ouest.

Dimanche, le temps devrait d'abord être sec avec d'assez belles éclaircies. Au cours de la journée, des nuages bourgeonneront et des averses (orageuses) se déclencheront principalement sur la partie sud-est du pays, alors que le temps pourrait rester généralement sec sur les autres régions.