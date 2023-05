La grisaille matinale fera place aux éclaircies et à la chaleur ce lundi

Ce matin, les brumes, brouillards et nuages bas pourront laisser échapper par endroits quelques fines bruines. La couverture nuageuse se morcellera ensuite progressivement au profit de belles éclaircies. Sur l'est du pays, quelques averses assez intenses pourront se développer. D'autre part, la nébulosité augmentera également à partir du littoral. Les maxima seront proches de 16°C en haute Ardenne, 18 à 20°C dans le centre du pays et localement 21°C en Campine. Le vent sera généralement faible d'ouest à sud­-ouest.