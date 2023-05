Des températures exceptionnelles mais contrastées en avril, selon le service Copernicus

Ce contraste s'est également reproduit à l'international, avec certaines régions d'Afrique, d'Asie centrale et du Sud-Est, du Japon et de l'Amérique du Nord connaissant une forte hausse de la température.

La péninsule ibérique, le sud des Alpes et les régions méditerranéennes de la France ont connu, en plus de la chaleur, une sécheresse exceptionnelle provoquée par un mouvement d'air très chaud et sec venu d'Afrique couplé à un fort ensoleillement. A l'inverse, le temps a été plus humide que la moyenne dans une vaste région allant de l'ouest à l'est en partant de l'Irlande, du Royaume-Uni et de la France jusqu'à la péninsule italienne, aux Balkans et à la mer Noire.

Des températures plus fortes que la moyenne ont été constatées au-dessus de la majorité de la surface océanique du globe.

En Antarctique, l'étendue de la glace de mer est restée en dessous de la moyenne d'avril pour la période de référence 1991-2020 (5,9 millions de km2, soit 1,4 millions de km2 de moins que prévu), tout comme dans l'Arctique (14 millions de km, 2 millions de km2 de moins). La concentration de la glace de mer, en Antarctique comme dans l'Arctique, était globalement inférieure à la moyenne dans la plupart des secteurs.