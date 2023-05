Un samedi souvent nuagueux, avec quelques averses par endroits

Après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, le temps sera d'abord sec avec des voiles de nuages élevés. La nébulosité deviendra ensuite plus abondante et quelques averses éclateront par endroits l'après-midi. Les maxima varieront entre 16 et 20 degrés avec un vent généralement faible de sud à sud-ouest.