Météo: une journée pluvieuse ce lundi 24 avril avant une parenthèse plus sèche

Dans la nuit de lundi à mardi, le temps restera généralement sec sur le nord du pays avec parfois des éclaircies. Quelques averses ou un peu de pluie resteront possibles dans les autres régions. Les températures redescendront entre 1 degré dans les Hautes-Fagnes, 5 degrés dans le centre du pays et 6 degrés en bord de mer.

Mardi et mercredi, le temps sera plus calme et plus sec (surtout mercredi), mais toujours très frais avec des maxima de 6 à 11 degrés. Jeudi, le temps devrait encore rester sec jusqu’en soirée, mais l’atmosphère devrait se radoucir avec des maxima proches de 15 degrés.