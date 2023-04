L’après-midi, le temps sera plus instable avec le retour d’éclaircies mais aussi le développement d’averses (parfois intenses) pouvant s’accompagner d’un coup de tonnerre et de grésil. Il fera nettement plus frais avec des maxima de 5 à 11 degrés, sous un vent modéré et en bord de mer d’abord encore assez fort de secteur nord-est.