En cours de la matinée, ces nuages se décaleront vers la France et le ciel deviendra ensoleillé sur l'ensemble du pays. Dans les régions proches de la frontière et en Ardenne, les nuages ne devraient s'en aller qu'en cours d'après-midi et dans le sud-est, une ondée isolée ne sera pas exclue Les maxima varieront entre 11 degrés dans les Hautes-Fagnes, 13 degrés en bord de mer et 15 degrés dans le centre du pays.

Ce mercredi soir et la nuit prochaine, le ciel sera d'abord dégagé à peu nuageux, puis les nuages reviendront par l'Allemagne en fin de nuit. Les températures chuteront vers des valeurs proches de 0 degré dans les Hautes Fagnes, 3 ou 4 degrés dans le centre du pays et 6 degrés en bord de mer.

Jeudi, le ciel deviendra rapidement très nuageux à partir de l'est. Les premières averses éclateront déjà le matin sur l'est du pays, où elles pourront être temporairement hivernales dans les Hautes-Fagnes. Elles se généraliseront à l'ensemble du pays l'après-midi avec un risque d'orage et de grésil. Quelques éclaircies passagères sépareront parfois les averses. Il fera très frais avec des maxima de 5 à 8 degrés en Ardenne et aux alentours de 9 ou 10 degrés dans les autres régions.