Les prévisions pour ce jeudi passent de 20 à 9 degrés : qu'est-ce que le phénomène de goutte froide ?

C'est une goutte froide d'à peine 200 kilomètres qui a déjoué les prévisions de tous les météorologues. Le phénomène passera pile au dessus de la Belgique alors qu'avec une trajectoire légèrement différente, on serait passés juste à côté. Mais qu'est-ce qu'un phénomène de goutte froide et comment est-il apparu ?

Un petit volume d'air froid imprévisible

Initialement, un anticyclone s'est développé sur la Scandinavie, véhiculant un flux d'Est. Ce flux continental et sec originaire d'Europe centrale aurait du nous apporter de la douceur, mais c'était sans compter sur le phénomène de goutte froide. Des amas d'air froid restants de l'hiver sont venus s'infiltrer dans cet anticyclone et arriveront en Belgique d'ici jeudi. "Il s'agit d'un tout petit volume d'air froid qui évolue en dehors des grands courants, ce qui le rend imprévisible", explique Farid. Difficiles à localiser, ces amas froids phagocytés à l'intérieur de l'Europe feront plonger les températures en altitude sur leurs trajectoires et justement au-dessus de nos têtes.

En été, ce genre de phénomène amènerait de gros orages mais en avril, la goutte froide nous graciera seulement de quelques giboulées en Ardennes et de quelques averses en plaine. Rien de dramatique selon notre consultant: "Un peu de neige fondante est envisageable sur les sommets ardennais mais rien d'exceptionnel à cette période".

Aujourd'hui, les prévisions permettent de préciser suffisamment le phénomène à côté duquel tous les modèles météo étaient passés jusqu'à présent. Ainsi, de 9 à 10 degrés sont attendus ce jeudi à Bruxelles, alors que des températures nettement plus douces seront observées en Scandinavie (17 à 18 degrés à Oslo) et dans le Sud de la France (jusqu'à 25 degrés à Nice). "Nous serons vraiment coincés entre deux zones beaucoup plus douces, c'est le Lotto de la météo ! " ironise Farid. Les températures se radouciront ensuite dès vendredi, une fois que la goutte froide sera passée.