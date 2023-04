Il fera très nuageux mercredi matin, avec de la pluie. Dans le courant de la matinée, la zone de pluie s'évacuera vers l'Allemagne, et on retrouvera un temps temporairement sec avec des éclaircies depuis l'ouest.

Vers midi, une zone d'averses actives atteindra toutefois le littoral avec un risque d'orage.

Dans le courant de l'après-midi, ces averses (orageuses) se décaleront ensuite vers l'est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Un peu de grésil ne sera par ailleurs pas exclu. Les maxima seront compris entre 7 degrés en Ardenne et 11 ou 12 degrés dans le centre du pays.

Le vent modéré de secteur ouest à sud-ouest deviendra assez fort, et même fort à la mer, en fin de journée. Les rafales pourront atteindre 60 km/h dans les terres et 70 km/h à la mer.

Ce soir et cette nuit, une nouvelle zone de pluie et d'averses transitera par le pays depuis l'ouest. Les minima se situeront entre 3 degrés en Hautes-Fagnes à 7 degrés dans l'ouest. Le vent sera assez fort, et au littoral fort, de secteur sud-ouest. Des rafales de 60 voire 70 km/h seront encore possibles, principalement sous les averses.

Jeudi, éclaircies et périodes très nuageuses se partageront le ciel, et des averses traverseront régulièrement nos régions avec un risque d'orage et de grésil. Le nord-ouest du pays pourrait connaître un temps plus sec avec davantage de soleil. Les maxima varieront entre 6 ou 7 degrés dans les Hautes Fagnes, 11 degrés le long du littoral et 13 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré.

De vendredi à samedi, les périodes de pluie ou d'averses resteront fréquentes. Dès dimanche, le temps devrait devenir plus calme et plus sec.