Les tendances pour le lundi de Pâques : Farid répond à votre question météo (vidéo)

Et sur le reste du pays ce jeudi ?

Il faudra compter sur encore un peu d’instabilité au passage d’une petite poche froide d’altitude. En matinée, on aura pas mal de nuages bas et un ciel bien chargé avec même quelques brouillards en Ardenne mais un temps globalement sec (une ondée possible en Flandres). Au fil des heures (vers 10-11 H), le ciel s’ouvrira mais des ondées pourront se déclencher avec une préférence pour le Hainaut et les provinces du sud.

Après-midi, une petite instabilité avec encore de bonnes rincées surtout sur les provinces de Namur et Luxembourg et dans une moindre mesure le Hainaut et Liège. Il fera plus sec vers la capitale et le nord mais aussi à la mer où le soleil fera de belles apparitions après-midi. Après 16-17 H, les ondées faibliront et se retrancheront sur le relief puisque le temps sec reviendra partout ailleurs. Maximas de 8 à 12°C et vent de nord-ouest modéré (35-40 km/h). Le soir, des éclaircies qui s’élargissent annonçant une nuit plus calme.