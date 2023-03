Les tendances jusqu’au 15 avril sont prêtes, Farid donne ses prévisions

Et sur le reste du pays ?

Le cœur de la dépression va se décaler vers les Pays-Bas et le flux va pivoter à l’ouest nord-ouest. Encore de la pluie en matinée surtout sur les provinces du sud alors qu’elles seront un peu moins marquées sur Brabants, Hainaut et Flandres jusqu’au nord. Une petite accalmie est possible comme ce matin près de la France (Axe Mons-Tournai-littoral) mais incertain… De manière générale, il fera gris et humide avec une ambiance maussade mais moins venteuse (35-50 km/h).

Après-midi, il pleuvra encore modérément sur l’Ardenne et le sud-est et peut-être un peu moins sur le centre et l’ouest surtout près de la frontière française où ça pourrait se calmer par intermittence. Il fera frais avec pas plus de 7 à 10°C mais point positif le vent faiblira retombant à 35-45 km/h de nord-ouest. Attention, un dernier passage pluvieux affectera tout le pays en soirée avant l’évacuation de ces précipitations vers le sud-est en cours de nuit annonçant un dimanche plus calme.