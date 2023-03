Météo: un temps nuageux ce jeudi 30 mars avec des averses de plus en plus fréquentes

Le temps sera souvent très nuageux jeudi avec des averses de plus en plus fréquentes et quelques coups de tonnerre possibles, annonce l'IRM au matin. L'institut prévoit dans l'après-midi le retour d'un temps plus calme avec des éclaircies sur le nord-ouest.