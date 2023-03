Météo : alerte IRM à la pluie sur toute la Belgique ce vendredi 31 mars

Toutes les provinces belges seront touchées et les cumuls varieront de 30 à 50 l/m², indique l’Institut Royal de Météorologie (IRM) sur son site web ce jeudi 30 mars.

L’alerte jaune – qui correspond à un cumul atteint de 25 l/m² - durera plus d’une journée sur l’ensemble du pays et sera progressivement levée. Il faudra attendre la nuit de samedi à dimanche dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg pour repasser sous un seuil acceptable. Ailleurs en Wallonie, ces pluies intenses devraient cesser samedi après-midi.