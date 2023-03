Quel temps sur le marathon de Namur? Farid répond à votre question météo

Et sur le reste du pays ?

Nous retrouverons un temps calme avec de larges éclaircies sur les provinces du sud mais déjà des nuages élevés parfois épais du Hainaut aux Brabants. Sur l'ouest et les Flandres, la couverture nuageuse sera plus opaque en lien avec l'extrémité d'un front chaud transitant en mer et une goutte sera pas exclue à la côte. Ailleurs, temps sec et ambiance de plus en plus laiteuse y compris au sud.

L'après-midi, il fera sec partout avec l'évacuation de ce front chaud mais les nuages élevés et moyens seront toujours nombreux rendant le ressenti parfois grisonnant mais encore lumineux. Dans ces conditions, le mercure atteindra 4°C sur la haute Ardenne et 7 à 9°C en plaine sous un vent de sud devenant modéré après-midi (35-40 km/h). En fin d’après-midi, quelques gouttes à la mer puis sur le centre du pays mais tout au plus 1-2 L et de très faibles précipitations.