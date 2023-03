Avant de choisir tes habits le matin, jettes-tu un œil sur les prévisions météorologiques ? Que ce soit pour prévoir nos tenues, nos déplacements, le programme de nos journées … nombreux d’entre nous consultent les bulletins météo tous les jours.

Pour certains se tenir au courant des prévisions météorologiques est presque obligatoire car leurs activités professionnelles en dépendent. On pense aux métiers de l’agriculture, mais également au secteur du transport et du tourisme.

Aussi, les caprices du temps peuvent être très dangereux et coûter des vies humaines. Il est important de prévoir le vent, les pluies, les tempêtes, les cyclones… et leur évolution afin de donner l’alarme et permettre ainsi de protéger les populations. Avertis des risques, les services de secours (pompiers, sauveteurs en mer, hôpitaux…) sont plus efficaces.

Comment prévoir la météo?

Pour pouvoir produire des prévisions météorologiques fiables, les prévisionnistes analysent de très nombreuses données qu’ils récoltent de différentes manières: grâce aux satellites, aux sondes, aux relevés chez les particuliers, aux capteurs présents sur les avions et dans la mer, … on t’explique tout ça en vidéo!

Pourquoi il fait parfois chaud et parfois froid?

Le temps est changeant. Tous les Belges le savent! Un instant, il fait beau, l’instant d’après, il pleut. Mika et Maé se demandaient pourquoi. Ils nous ont posé la question.

Nous leur avons répondu dans cette autre vidéo "Dessine-moi une actu".