Après un mois de février parmi les plus secs en Belgique, l’hiver a-t-il connu assez de précipitations ?

À la sortie de l’hiver, les regards se portent donc naturellement sur les statistiques de l’IRM, l’institut royal météorologique, pour faire un bilan. Et ce bilan n’est pas aussi inquiétant que l’auraient laissé penser les données de février. L’hiver 2023 est même proche de la norme (228,6) avec 214,9 mm. “Tout comme l’automne 2022”, souligne Pascal Mormal, météorologue à l’IRM.

Si le bilan pluviométrique hivernal est dans la norme, c’est “grâce aux pluies de la période entre le 20 décembre et 15 janvier”, indique l’expert. En Belgique, il y a peu de grandes différences de pluviométrie entre les régions. Mais des épisodes particuliers et localisés peuvent se produire. C’est le cas avec les importantes chutes de neige survenues en province de Liège le 20 janvier. De quoi renforcer les statistiques de pluviométrie. Et le mois de mars est déjà au-dessus de la normale, souligne Pascal Mormal, d’autant que la Belgique sera encore arrosée cette fin de semaine.

Jardiniers, faites vos réserves d’eau

Un hiver dans la norme, une année rassurante ? En termes de précipitations, ce qui est pris, n’est plus à prendre mais l’équilibre reste fragile et la situation pourrait toujours, et rapidement, basculer.

“Il faut être dans l’anticipation. Le genre d’extrêmes que nous avons connus va se reproduire. Concernant l’eau, tout ce qui peut être fait pour l’économiser doit l’être.”

Quel est l'état des nappes phréatiques en Wallonie ?

D’autant que si les précipitations hivernales ont permis de faire remonter le niveau des barrages, la situation des nappes phréatiques en Wallonie reste délicate :