Le temps restera souvent nuageux et quelques averses pourront se développer en cours de journée, principalement sur l’ouest et le nord-ouest. Les maxima, toujours doux, atteindront 12 à 14 degrés en Ardenne et 14 à 17 degrés ailleurs. Le vent sera généralement modéré de sud à sud-ouest.

Ce soir, le ciel sera nuageux avec quelques averses par endroits. Plus tard en soirée, des pluies un peu plus marquées envahiront nos régions depuis l’ouest et le sud-ouest du pays. En deuxième partie de nuit, le temps deviendra un peu plus sec avec quelques éclaircies. Les minima varieront entre 6 et 10 degrés sous un vent faible à souvent modéré de secteur sud.