Quel temps pour le Laetare de Fosses-la-Ville ? Farid répond à votre question météo (vidéo)

Concernant cette journée de dimanche, le champ de pression devrait augmenter avec néanmoins encore l’une ou l’autre averse en matinée. Durant l’après-midi, il fera plus sec et ces dernières seront plus rares et très localisées alors que le ciel s’ouvrira un peu. Il fera assez doux avec 12-13°C, avec peu de vent et donc un ressenti pas trop mauvais.

Lundi et mardi s’annoncent a priori plus secs avec des températures en légère hausse sous un vent de sud-ouest parfois modéré, pas si mal que ça au final.

Et sur le reste du pays ?

Situation figée avec cette perturbation restant bloquée en mer, ne laissant échapper que des nuages d’altitude toujours plus épais en Flandre mais cette fois-ci aussi jusqu’au Hainaut et en Brabant. Toujours un soleil plus net malgré les voiles également sur les provinces du sud et le mercure va monter très vite.

L’après-midi, l’ambiance deviendra grise à la mer où une goutte pourra virevolter mais le gros restera au large et sur la Manche. Un ciel très laiteux sur le Hainaut, en Brabant et à Bruxelles, jusqu’à Namur, et toujours un peu plus de lumière sur les provinces de Liège et Luxembourg même si le voile s’épaissira aussi sur le sud-est. Sous l’impulsion de ce vent de sud modéré à assez fort, on ira chercher 12-13°C à la mer, 15 à 16°C de Tournai à Mons jusqu’à Bruxelles et Charleroi mais possiblement 17°C sur les plaines Liégeoises et la Campine. En fin d’après-midi et le soir, quelques faibles pluies qui pourraient s’activer au sud.