Quelques averses hivernales toucheront encore surtout l'est du pays, mercredi matin.

L'IRM a d'ailleurs lancé une alerte jaune aux conditions glissantes, qui sera valable sur tout le pays, à l'exception de la Côte, jusqu'à 11h ce matin.

Ce matin, les routes pourront donc être glissantes par endroits, à cause de plaques de glace ou des dernières chutes de neige qui toucheront encore surtout les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse voire localement la Campine. Ailleurs, il y aura de larges éclaircies.

Avertissement des conditions glissantes du 14/03 20H au 15/03 11H: Ce soir et cette nuit, de nouvelles averses à caractère hivernal arriveront à partir du nord-ouest. Celles-ci pourront rendre les ... (https://t.co/ZVczcMvhWq) pic.twitter.com/MTMrX6I759 — IRM (@meteobefr) March 14, 2023

L'après-midi, le temps deviendra généralement sec sur l'ensemble du pays et la nébulosité augmentera depuis la frontière française. Les maxima oscilleront entre 3°C en Hautes-Fagnes et 9°C dans l'ouest du pays. Le vent faible à modéré d'ouest à nord-ouest reviendra au sud à sud-ouest en fin de journée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

En soirée, le ciel deviendra nuageux et quelques faibles pluies ou bruines pourraient déjà se produire sur l'ouest du pays, même si l'essentiel des (faibles) précipitations est attendu durant la nuit. Le sud-est du pays pourrait toutefois garder un temps souvent sec. Les minima, atteints en cours de soirée, se situeront entre -2°C en Hautes-Fagnes et 6°C sur l'ouest. Le vent se renforcera pour devenir modéré de secteur sud.

Jeudi, même si la journée pourrait démarrer avec un ciel plutôt gris et un risque de quelques gouttes, le temps deviendra rapidement sec avec un soleil voilé par des champs de nuages élevés. Les maxima, nettement plus doux, seront compris entre 7 et 14°C, sous un vent modéré de sud.

Vendredi, le temps sera d'abord sec avec un soleil voilé. Ensuite, les champs nuageux deviendront plus épais et de la pluie arrivera par l'ouest avec l'approche d'un front froid. Juste avant le passage de cette perturbation, il fera très doux avec des maxima de l'ordre de 16 ou 17°C, voire 18°C localement, 13 ou 14°C sur les hauteurs de l'Ardenne.

Samedi, le ciel sera très nuageux et des averses gagneront le pays depuis la France en cours de journée.

Dimanche, le temps sera d'abord gris et pluvieux. Ensuite, on retrouvera un temps sec par l'ouest, avant l'arrivée de la prochaine zone de pluie en fin de journée.