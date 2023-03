Dans le courant de la journée, quelques éclaircies apparaîtront depuis l'ouest mais un risque d'averses persistera.

Les maxima, doux pour la saison, oscilleront entre 8 degrés en Hautes Fagnes et 12 degrés dans le centre.

Le vent d'ouest­ sud­ ouest sera soutenu, assez fort en bord de mer et modéré dans l'intérieur. Des rafales proches de 50 km/ h, et même de l'ordre de 60 km/ h à la mer et sur le relief, seront possibles.