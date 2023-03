La Wallonie sous la neige ce mercredi 8 mars: voici vos plus belles images (vidéo)

À Weywertz, un village de la commune de Butgenbach, dans la province de Liège, Bianca a même mesuré plus de 15 centimètres de neige dans son jardin.

Comme on pouvait s’y attendre, cet épais manteau blanc a provoqué des embarras de circulation sur nos routes. En province de Luxembourg, c’était la pagaille ce matin. Sur l’E42, à Saint-Georges, la situation était également compliquée.

Ce mardi, Farid, notre monsieur météo, annonçait où la neige allait tomber. "On retrouvera cette neige la plus marquée sur le Hainaut, les Brabants, le sud de la capitale et Namur mais aussi tout le relief ardennais où une couche de 2 à 5 cm sous 200 mètres et peut-être un peu moins aux altitudes plus basses où ça dépendra de l’isothermie. Au-dessus de 200 mètres, on pourra compter sur un bon 5 cm voire 5 à 10 cm au-dessus de 300 mètres et même 8 à 15 cm sur la haute Ardenne !"