Météo ce mardi en Belgique : alerte aux conditions glissantes

Ce mardi, le ciel sera couvert avec d’abord plutôt de la pluie en basse et moyenne Belgique et quelques chutes de neige en haute Belgique. En cours de journée, la zone de précipitations se décalera lentement vers le sud-est. Les précipitations les plus intenses toucheront alors le centre du pays où elles pourront se transformer en neige fondante au fil des heures. Plus au nord, même si les précipitations deviendront plus faibles, elles pourront là aussi adopter un caractère hivernal avec la baisse des températures. Les maxima se situeront entre +1 et +6 degrés : ils seront atteints l’après-midi au sud du sillon Sambre-et-Meuse et en matinée au nord de celui-ci où le vent modéré à assez fort virera à l’ouest ou au nord-ouest tout en faiblissant.