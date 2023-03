Intempéries : alerte orange aux conditions glissantes sur trois provinces

Alerte orange aux conditions glissantes

L’alerte jaune au verglas qui concerne tout le pays est devenue orange sur les provinces de Liège, Hainaut et Namur pour ce mardi.

Ce mardi après-midi, ce mardi soir et la nuit de mardi à mercredi, l’ IRM annonce 1-5 cm de neige fraîche au sud du sillon Sambre et Meuse. Dans les autres régions, c’est plutôt les plaques de glace qui seront à craindre, surtout en basse Belgique et plus localement en moyenne Belgique.

En fin de nuit et ce mercredi matin, les chutes de neige pourront s’étendre jusqu’en plaine. L’IRM prévoit alors 0 à 2 cm de neige dans le nord du pays, 1 à 6 cm dans le centre du pays et 5 à 10 cm supplémentaires en haute Belgique. La situation restera délicate encore jusqu’à jeudi matin compris avec l’arrivée d’un dernier épisode mercredi en fin de journée.

Il est recommandé aux usagers de se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon avant tout départ.