Début de week-end gris et mouillé : pluies, bruines et précipitations hivernales possibles

En soirée et la nuit suivante, le ciel sera très nuageux à couvert avec surtout en deuxième partie de nuit parfois quelques faibles précipitations (hivernales) à partir du nord. En Ardenne, il s’agira de faibles chutes de neige. Les minima descendront entre ­2 et 0°C en Ardenne et entre 2°C dans le centre et 4°C à la mer. Le vent sera généralement faible de nord à nord­-ouest.

Dimanche, le temps sera très nuageux avec quelques averses hivernales tout au long de la journée, et des averses de neige en Ardenne. Quelques éclaircies plus larges pourront se développer, surtout l’après­-midi. Les maxima seront autour du zéro dans les Hautes Fagnes et entre 4 et 7°C en Basse Belgique. Le vent sera d’abord faible d’ouest, devenant parfois modéré de nord­-ouest en cours de journée et redevenant faible d’ouest à sud­ est en soirée.

Lundi, la nébulosité sera variable à parfois abondante avec quelques pluies ou averses depuis la mer du Nord. En Haute Belgique, on notera un risque de brouillard givrant le matin puis en journée, des averses hivernales intermittentes. Les maxima oscilleront entre 0 ou 1°C en Haute Ardenne et 5 ou 6°C en plaine.