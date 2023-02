Les passages nuageux seront relativement nombreux jusqu'en milieu d'après-midi et pourront s'accompagner de faibles précipitations, hivernales dans un premier temps, dans la partie nord-ouest du pays.

Dans les autres régions, le temps restera sec sous un ciel partiellement à parfois très nuageux. Les maxima varieront de 1 degré en Hautes Fagnes à 5 ou 6 degrés en plaine, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce mardi soir et cette nuit, le temps sera sec et deviendra peu nuageux à serein. Les gelées seront quasi-généralisées avec des valeurs minimales de -2 à -6 degrés dans l'intérieur et toute juste positives au littoral.

Mercredi, le temps sera sec avec un franc soleil. Après les gelées matinales, les températures atteindront des valeurs de 3 degrés en Hautes-Fagnes à 6 ou 7 degrés dans le centre du pays ainsi qu'en Gaume. Le vent modéré de secteur nord-est restera bien présent, renforçant la sensation de froid.