Une aurore boréale est le résultat d'une éruption du soleil. Celui-ci libère alors différents gaz (qu'on appelle plasma solaire) qui se dirigent vers les différentes planètes du système solaire, dont la Terre.

Ces gaz se déplacent à une vitesse de 400 à 800 kilomètres par seconde (soit environ 3 millions de km/h) et atteignent notre planète en 1 à 2 jours. Ils sont magnétiquement attirés par les pôles (c'est pour cette raison qu'elles sont régulières dans des hautes latitudes, donc près du pôle nord en Europe). Au contact du champ magnétique terrestre, ces gaz émettent des lumières, dans un spectacle qui peut durer des heures.

Pourquoi c'est si rare en Belgique?

La conjonction de 3 phénomènes météorologiques, rend les aurores boréales exceptionnelles en Belgique. Il faut d'abord que l'éruption solaire soit assez forte pour atteindre les basses latitude. Or l'activité solaire connaît des cycles, avec des pics (et donc des éruptions fortes) tous les 11 ans.

Il faut aussi que l'air soit extrêmement sec, comme c'est actuellement le cas en Belgique, pour avoir une visibilité très bonne. Le dernier élément favorable pour observer les aurores est le flux de nord-est installé en ce moment sur notre pays.

Les aurores boréales à des latitudes aussi basses sont donc un phénomène très rare. Ces dimanche 26 et lundi 27 février, elles ont été aperçues en France, dans le Nord-Pas-de-Calais, au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas. En Belgique, il est déjà plus difficile d'en apercevoir, surtout au sud du pays. Les chances sont plus nombreuses dans les provinces d'Anvers et le Limbourg.

Comment les observer?

Plusieurs recommandations sont à suivre :