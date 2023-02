Le ciel virera totalement au gris dans l'après-midi avec de la pluie sur l'ouest et des averses sur l'est. Le mercure grimpera jusqu'à 9°C au littoral et 14°C en Région liégeoise et en Campine, sous un vent faible voir modéré qui soufflera d'abord au sud, puis à l'ouest.

La pluie s'installera pour la nuit, alors que la brume fera son retour. Le vent faible d'ouest balayera la Belgique où les minima ne dépasseront pas les 4 à 8°C.

Peu de variations pour jeudi matin, si ce n'est que la pluie se fera plus rare. Les nuages et la brume seront encore bien présents et le thermomètre oscillera entre 8 et 10°C. Le vent sera faible et variable.