Dérèglement du vortex polaire et vague de froid : Farid démêle le vrai du faux

Ce dérèglement du vortex polaire, qui était déjà annoncé à la fin du mois de janvier, est causé par un phénomène qui se produit à plus haute altitude, dans la stratosphère. Dans cette couche de l'atmosphère située entre 15 et 50 km d'altitude, des vents glaciaux - aux alentours de -80°C - et très violents circulent à grande vitesse. Lorsque ces vents ralentissent, la température de la stratosphère remonte naturellement - jusqu'à -20°C - et réchauffe aussi la couche atmosphérique du dessous, à savoir la troposphère. Cette couche est la toute première, située de 0 à 10 km d'altitude. Il s'agit de la couche où nous évoluons et où tous les phénomènes météorologique se produisent. En se réchauffant, la troposphère dérègle les vortex polaires qui ont alors tendance à quitter les pôles.

C'est un phénomène fréquent qui survient généralement à cette période, entre la fin du mois de février et le début du mois de mars. L'année 2012 avait notamment été marquée par une vague de froid causée par ce dérèglement. Pourtant, il est peu probable que nous atteignons en 2023 les températures négatives de 2012. "A ce stade, aucun modèle météorologique ne prédit que le vortex polaire descende si bas sur l'Europe", affirme Farid.

Des températures plus fraîches mais pas de "vague de froid"

Les températures vont bien se rafraîchir à partir de ce week-end, mais pour une toute autre raison. "On observe un anticyclone qui va se former sur la Scandinavie. C'est ce phénomène, couplé à une dépression sur l'Italie, qui induit un courant continental d'Est", précise notre consultant. "Cette configuration atmosphérique pourrait amener jusqu'à -10°C en Ardennes, mais les températures se réchaufferont rapidement en après-midi. " Dans les plaines, Farid annonce entre 4 et 7°C en journée pour le début de la semaine prochaine, soit quasiment la température moyenne mensuelle pour le mois de mars, située à 7,1°C.

Pour qu'une période soit considérée comme une "vague" de froid" en Belgique, certaines conditions doivent être remplies. L'IRM doit observer cinq jours de suite où on ne dépasse pas 0 degrés, dont trois nuits sous la barre des -10°C à Uccle (lieu de référence météorologique en Belgique). Impossible en mars, selon notre consultant. "Le rayonnement solaire sera déjà trop fort pour conserver des températures négatives en journée, une vague de froid est peu probable pour les prochaines semaines."

Le vortex polaire pourrait bien descendre sur l'Europe et refroidir nos contrées - même si aucun modèle ne prédit ce comportement pour l'instant- mais il pourrait aussi causer l'effet inverse ! "Si ce bloc d'air frais descend trop à l'Est, il aura même tendance à faire remonter l'air doux de la méditerranée". En attendant, la vague de froid est en tout cas à écarter pour les prochaines semaines.