Météo en Belgique ce vendredi : du vent et un risque de quelques gouttes pour commencer les vacances

Les nuages seront à nouveau majoritaires et parfois encore porteurs de quelques gouttes vendredi. De mauvaises visibilités pourront persister sur les hauteurs ardennaises. Il fera par contre relativement doux avec des maxima de 9 à 12 degrés, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique. Le vent de sud-ouest virera à l’ouest-sud-ouest et se renforcera pour devenir modéré à assez fort dans l’intérieur et fort à la côte, avec des pointes autour de 65 km/h.