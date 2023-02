La grisaille au menu de la météo de ce samedi, mais le temps sera généralement sec

La journée sera grise avec une importante couverture de nuages bas, et en Ardenne, de la brume ou du brouillard local. Le temps restera généralement sec mais quelques fines bruines éparses ne sont pas exclues. Les maxima se situeront aux alentours de 2 ou 3 degrés en haute Ardenne et entre 7 et 9 degrés en Flandre. Le vent modéré d’ouest à sud- ouest faiblira.