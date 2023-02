"Jusqu'à 13°C localement la semaine prochaine" : Farid répond à votre question météo

Pas encore de bronzette sur le transat, mais une gelée blanche matinale et tout de même 11 à 13°C l’après-midi, notamment pour mercredi si les prévisions se concrétisent. Une pointe à 14°C ne sera pas exclue, mais de manière générale il fera très doux pour la saison et nous serons 6 à 8°C au-dessus des normes. Un léger manteau suffira pour l’après-midi et on oublie le bonnet et les gants, bon carnaval !

Et sur le reste du pays ?

On retrouvera cette crasse nuageuse bien installée sur tout le pays avec un plafond bas, voire même du brouillard sur le relief pouvant distiller un peu de bruine près de l'Allemagne. Au fil des heures, le ciel pourra se morceler sur la Gaume où la mer mais peu probable…

L'après-midi, on aura toujours droit à cette chape nuageuse compacte, mais le temps sera plutôt sec et assez doux. En effet, les maximas atteindront 3 à 9°C et le vent faible de secteur ouest rendra le ressenti assez confortable malgré l'humidité. Il n'y aura pas de changement en soirée. Des nuages bas domineront le ciel à cause d'un flux faible et de hautes pressions plaquant l'humidité au sol ! Dimanche verra les éclaircies revenir timidement par l’ouest après-midi, avec une légère hausse du mercure et un vent qui tourne au sud-est.