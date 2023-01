Météo en Belgique ce vendredi: une légère bruine et quelques flocons pour terminer la semaine, gare aux routes glissantes dans 3 provinces ce matin

La partie nord du pays bénéficiera de quelques rares et courtes éclaircies tandis que le temps sera souvent sec en basse et moyenne Belgique, bien qu'un peu de bruine soit possible localement.

En haute Belgique, et surtout dans les Hautes Fagnes, de très faibles chutes de neige pourront être observées par moments.

Une alerte jaune aux conditions glissantes (plaques de givre ou de glace essentiellement) est d'ailleurs en vigueur dans trois provinces wallonnes jusque ce vendredi midi. Il s'agit des provinces de Liège, Namur et Luxembourg.

Avertissement des conditions glissantes du 26/01 12H au 27/01 12H: Cette après-midi, la perturbation s'attardera au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les éventuelles bruines verglaçantes de la matinée ... (https://t.co/ZVczcMvhWq) pic.twitter.com/VF0bAJNZ8b — IRM (@meteobefr) January 26, 2023

Les maxima évolueront entre -1 degré en Hautes-Fagnes, +3 à +4 degrés sur le centre et +5 degrés à la mer. Le vent restera modéré et s'orientera au nord ou au nord-nord-est.

Ce soir et cette nuit, les conditions évolueront peu avec toujours beaucoup de nuages bas et de rares éclaircies. Un peu de bruine ou quelques flocons resteront possibles sur le relief ardennais et il y aura un risque de brouillard givrant. Les minima seront compris entre -2 et +1 degrés sous un vent modéré, puis faible à modéré, de nord-nord-est.