Jeudi matin, la zone de précipitations traînera sur le pays avec dans le centre et l'est encore un risque de verglas, et au sud du sillon Sambre et Meuse, un peu de neige. Dans l'ouest et le centre, le temps deviendra progressivement sec avec quelques éclaircies. De légères chutes de neige sont encore possibles dans le sud.

L'Institut royal météorologique (IRM) émet d'ailleurs un avertissement ce jeudi matin pour des conditions glissantes sur les routes en Wallonie, à Bruxelles, de même que dans les provinces flamandes du Limbourg et du Brabant flamand.

En raison d'une perturbation qui se déplace d'ouest en est à travers la Belgique, il y a temporairement encore un risque de verglas dans les provinces d'Anvers, le Brabant et le Limbourg, explique l'IRM. Ces précipitations atteindront le sud du sillon Sambre- et- Meuse en y donnant de faibles chutes de neige ou d'abord aussi un peu de verglas.

L'avertissement de code jaune prévaut jusqu'en fin de matinée à Bruxelles, dans le Brabant wallon et dans le Hainaut, et jusque 16h00 en provinces de Liège, Namur et Luxembourg.

L'alerte jaune vaut pour la Wallonie, Bruxelles et deux provinces flamandes. ©IRM

En fin d'après­-midi ou en soirée, le temps deviendra aussi généralement sec dans ces régions, mais le temps restera très nuageux avec parfois du brouillard. Par ailleurs, le risque d'averses augmentera à la Côte dans l'après­-midi.

Les maxima seront compris entre ­0 ou 1 degré en Haute Ardenne et 6 ou 7 degrés dans le centre et à la mer. Le vent deviendra modéré de secteur nord dans les terres.

A la mer, le vent sera temporairement assez fort de secteur nord­ nord­-est.