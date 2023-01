Farid répond à votre question météo: "Du verglas sur la route cette nuit?"

Et sur le reste du pays ?

La situation sera compliquée sur les routes en matinée avec ce front qui mourra sur le sud, donnant un peu de neige au dessus de 150 mètres d'altitude alors que le dégel s'installera progressivement en dessous. Cela devrait aller mieux après 8-9h en plaine et en milieu de matinée sur l'est des Brabants et du Hainaut jusqu'à la botte alors que le sud de l'Ardenne restera au sec (un peu de neige sur le nord du relief). Vers midi, le redoux aura avalé tout le pays hormis au dessus de 400 mètres d'altitude. Une pellicule de neige n'est pas impossible en fin de nuit sur l'est du Hainaut, les sommets brabançons, la botte, jusqu'au Namurois.

Dans l'après-midi, on constatera un ciel assez nuageux et une petite pluie locale résiduelle, voire un flocon au dessus de 400m, qui pourra donner l'un ou l'autre centimètre sur le nord du relief ardennais. Niveau températures, on aura de manière générale un temps un peu plus doux avec 8°C à la mer, 5-6°C de Mons à Bruxelles, 3°C à Charleroi, 1-2°C à Florennes vers 250-300m et des valeurs négatives au-delà de 500 M d'altitude. En soirée, ça chutera à nouveau avec un risque de verglas généralisé dû aux éclaircies. Le vent, qui tourne plein nord, sera modéré sur le centre et assez fort à la mer.