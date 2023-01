Il fera très nuageux avec seulement quelques rares éclaircies et déjà de faibles précipitations hivernales les premières heures. Dans le courant de la journée, davantage d’averses en provenance des Pays­-Bas, sous forme de pluie, de neige fondante voire de grésil, rythmeront notre temps.

En fin de journée, elles se généraliseront et prendront la forme de chutes de neige fondante ou de neige en Haute Belgique. Les maxima varieront entre 0 et ­2 degrés en Ardenne, +3 à +4 degrés dans le centre et +5 degrés à la côte.

Le vent sera modéré d’ouest à sud-­ouest. Au littoral, il sera généralement assez fort d’ouest tournant au nord-ouest avec des pointes de 55 km/h.

Alerte et cm de neige

Du 20/01 7H au 21/01 13H : Ce matin, les gelées concerneront la plupart des régions. Quelques averses de neige fondante ou de neige seront et sont prévues. Elles pourront conduire à une petite couche neigeuse et rendre les routes localement glissantes. Des plaques de glace pourront également se former sur des portions de routes. Dans la journée, des averses hivernales (pluie, neige fondante et grésil) tomberont à nouveau en Flandre et des averses de neige dans les Ardennes. En particulier en Ardenne, cela entraînera quelques cm de neige supplémentaires, mais une fine couche de neige pourra également se former en Flandre lors d’averses plus intenses.

On attend les hauteurs de neige suivantes :

à Anvers et dans le Limbourg : 1-3 cm

à Liège : 1-5 cm de plus

au Luxembourg : 1- 2 cm

Ce soir et cette nuit, il gèlera partout, il y a donc un risque de routes glissantes au gel des routes mouillées et aux précipitations hivernales temporaires.