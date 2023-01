Météo ce mardi en Belgique : un temps frisquet et nuageux, le pays en alerte orange

La journée débutera avec un risque de plaques de glace sur tout le territoire et sous le couvercle d’un ciel très nuageux dans le sud du pays, alors que les éclaircies seront larges sur la moitié nord, annonce mardi l’Institut royal météorologique (IRM). Ensuite, davantage de nuages moyens et élevés arriveront sur l’ouest du pays. Le temps restera sec, sauf dans le sud où quelques faibles chutes de neige pourront se produire. Il fera assez froid avec des maxima de -3 degrés en haute Ardenne et 3 degrés dans le centre et l’ouest. Le vent sera le plus souvent faible de directions variées.