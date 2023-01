Farid répond à votre question météo: vers un temps calme tout le reste du mois avec enfin du soleil ?

Et sur le reste du pays ?

Nous baignerons dans une masse d'air relativement froide mais sans réelle perturbation dans un col anticyclonique. En matinée, on retrouvera de belles éclaircies sur les Flandres, le Hainaut jusqu'à la capitale en passant par les Brabants. Au sud, davantage de nuages élevés mais également de la luminosité qui deviendra plus présente au fil des heures. Une chouette matinée sans histoires donc avec quelques passages nuageux çà et là.

L'après-midi, Il en résultera une météo calme avec la formation de cumulus qui pourront donner une giboulée près des Pays-Bas mais rien ailleurs. Maximas de 0 à 4°C et vent de sud-ouest qui se renforce légèrement après-midi (35-40 km/h). Fin de soirée et nuit suivante, les restes de ce creux donneront une ondée très localisée sur le centre et surtout de la Campine à la province de Liège. L'un ou l'autre cm de neige supplémentaire pourra se poser sur le nord du relief ardennais.