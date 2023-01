Attention si vous prenez la route ce lundi, des chutes de neige ou de neige fondante se produiront en Haute Belgique avec la limite de la neige qui se situera d'abord aux alentours de 400-500 m. En fin de journée, les cumuls de neige pourront atteindre 10 à 15 cm, voire localement 20 cm. Deux provinces, Liège et Luxembourg, sont d'ailleurs placées en alerte orange.

Cette nuit, le gel sera généralisé et il faudra se méfier de la formation de plaques de glace dans tout le pays.

L'IRM émet une alerte aux conditions glissantes ce lundi 16 janvier 2023 ©IRM

Alerte à la pluie

Une dépression accompagnée d'un système de précipitations frontal très actif traversera aujourd'hui nos régions.

Les précipitations se produiront sous forme de neige ou de neige fondante en Ardenne et généralement sous forme de pluie dans les autres régions. En fin de journée, la limite des précipitations hivernales descendra à plus basse altitude et pourra également concerner le centre et l'ouest du pays.

Des cumuls de 20 à 25 l/m2 sur 24 h, sont attendus et concerneront surtout le sud (provinces de Namur et de Luxembourg).

Deux cours d'eau en alerte de crue

La rivière Eau noire est désormais considérée en phase "normale", ses niveaux s'orientant à la baisse, selon une mise à jour dimanche soir du portail Hydrométrie du service public wallon (SPW).

La rivière, ainsi que ses affluents, étaient passés en alerte de crue dimanche matin mais désormais, elle est repassée sous les seuils d'alerte. "La baisse des niveaux se poursuivra au cours de la nuit et de la prochaine journée. Les phases d'alerte et de pré-alerte peuvent être levées", précise le SPW.

Ce dimanche soir, deux cours d'eau étaient encore en alerte de crue, suite aux précipitations abondantes. Les seuils d'alerte sur la Vierre et l'Our sont atteints. Pour l'Our, le SPW s'attend à ce qu'il repasse sous les seuils d'alerte lundi en fin de matinée.

Quinze cours d'eau et affluents sont eux en phase de pré-alerte de crue. L'Amblève (et affluents) est repassée dimanche soir en phase normale, quittant la phase de pré-alerte.