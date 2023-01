Importantes précipitations ce samedi: voici les provinces qui seront principalement touchées

dans les provinces de Namur et du Luxembourg : 15 à 20 l/m² sont attendus en journée, puis 15 à 20 l/m² supplémentaires sont à craindre durant la nuit. Les cumuls totaux pourront donc atteindre des valeurs de 30 à 40 l/m² en 24h . C'est surtout sur le sud de ces provinces qu'on prévoit les quantités de précipitations les plus importantes.

dans la province de Liège : 10 à 15 l/m² sont prévus autant en journée que durant la nuit. Par conséquent, les cumuls totaux se situeront entre 20 et 30 l/m² en 24h. Les quantités de précipitations les plus importantes sont attendues sur l'est de cette province.