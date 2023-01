Dans le sud du pays et surtout en Haute Belgique, la nébulosité sera souvent abondante avec de régulières averses.

Dans l’après-midi, le risque d’averses se cantonnera uniquement au sud du sillon Sambre et Meuse et de belles ouvertures reviendront dans la moitié ouest. Les maxima seront compris entre 4 et 10 degrés. Le vent de sud-ouest tournera vers l’ouest et deviendra modéré à assez fort, fort à la Côte, avec des rafales de 70 km/h. En soirée, le vent perdra un peu en intensité.

+ Farid répond à votre question météo: "Un samedi très agité en vue avec de rafales avoisinant les 85 km/h"

Cette nuit, le temps deviendra sec partout avec de larges éclaircies, excepté sur l’Ardenne où des nuages bas s’accrocheront parfois sur les sommets. En seconde partie de nuit, le ciel s’ennuagera et de faibles pluies toucheront le littoral en fin de nuit. Les minima se situeront entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 7 degrés à la mer. Le vent sera modéré de sud-ouest revenant au sud-sud-ouest. Il deviendra parfois assez fort à l’aube.

Alerte à la pluie dans 3 provinces wallonnes

Du 13/01 05H au 13/01 17H : Jusqu’à ce vendredi après-midi au sud du sillon Sambre et Meuse, différentes zones de précipitations arroseront copieusement la Belgique. Les cumuls depuis mercredi soir pourront être importants. Sur une période glissante de 24 heures, les quantités de précipitations pourront se situer entre 25 et 30 l/m² sur chacune des provinces. Très localement, les valeurs pourront atteindre 35 l/m², surtout sur l’ouest et en Ardenne.

Davantage d’informations sur la situation hydrologique sur https://hydrometrie.wallonie.be/home/observations/hauteur.html?mode=announcement