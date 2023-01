Météo: double alerte jaune au vent et à la pluie ce jeudi 12 janvier 2023

Avertissement de vent du 12/01 04H au 12/01 14H: La nuit prochaine, le vent de sud-ouest se renforcera graduellement pour devenir assez fort à fort en fin de nuit et demain matin avec des rafales qui ... (https://t.co/ZVczcMvhWq) pic.twitter.com/kKtpmphEtY — IRM (@meteobefr) January 11, 2023

Entre mercredi soir et vendredi matin, différentes zones de précipitations arroseront copieusement la Belgique. Principalement à partir de jeudi en début de matinée jusqu'à demain vendredi à l'aube, sur une période glissante de 24 heures, les quantités de précipitations pourront se situer entre 25 et 30 l/m² sur plus d'un quart de chacune des provinces. Très localement, les valeurs pourront atteindre 35 l/m².

Avertissement de pluie du 11/01 19H au 13/01 06H: Entre ce mercredi soir et vendredi matin, différentes zones de précipitations arroseront copieusement la Belgique. Principalement à partir de jeudi ... (https://t.co/ZVczcMvhWq) pic.twitter.com/RizNEqNeK0 — IRM (@meteobefr) January 11, 2023

Vendredi, le temps sera généralement sec avec tout au plus quelques averses isolées, principalement en Wallonie. La nébulosité sera variable avec de belles éclaircies dans la région côtière et sur le nord-ouest du pays, et plus tard aussi dans le centre. En Ardenne, le ciel sera plus nuageux. Les maxima varieront entre 4 et 10°.

