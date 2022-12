Farid répond à votre question météo : pourquoi avons-nous moins de Noëls blancs ?

Hello Viviane, de manière générale le Noël blanc est très rare en Belgique surtout sur les régions de plaine et pour une raison bien particulière. Fin décembre est encore assez tôt dans la saison hivernale et l’inertie fait qu’il faut un certain temps avant que les masses d’air froides s’installent sur l’Europe. Le dernier Noël blanc sur Uccle remonte à 2010 et on avait eu une petite couche le matin du 25 en 2009. Ensuite, il faut remonter à 1986 puis 1964, 1950, 1938 puis 1923. Autant dire 3 jours de Noël blanc entre 1950 et 1986 en plaine. Finalement, nous avons plus de chance d’avoir de la neige à la Saint-Valentin que fin décembre. On estime les probabilités autour de 5 % en plaine et 15 à 25-30 % du sud jusqu’au relief ardennais où ils sont globalement plus fréquents vu l’altitude.