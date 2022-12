Se dirige-t-on vers un hiver froid? "C’est le mois décembre le plus froid depuis 2010"

La situation actuelle est loin d’être alarmante. "En réalité, nous avons des hautes pressions venant du nord de l’Europe, près de la Russie et le Groenland. Entre ces hautes pressions, il y a de l’air froid qui dégouline. Il s’agit d’un blocage nordique. Nous avons de l’air polaire mais maritime. Cela veut dire que cet air, qui est froid, traverse la mer du nord qui est encore un peu tiède actuellement. Cet air qui arrive est donc doux. Les températures actuelles sont de saison", explique Farid.

« Il pourrait faire entre -7 à -12 dans les vallées ardennaises »

En Haute Ardenne, les températures restent négatives au-dessus de 500m. "Mais, pour le moment, c’est plus ou moins sec, glisse Farid. Par contre, dans les vallées ardennaises, il pourrait faire entre -7 à -12 mais cela restera extrêmement localisé. Ces vallées ont la particularité d’accumuler le froid. Tout dépend donc de la couverture nuageuse. Si celle-ci est nulle et que la neige est présente, on pourrait atteindre -12 degrés, oui. Mais je le répète, cela sera localisé sur l’extrême est du pays."

De la neige dès mercredi ?

Et ce week-end ? Là aussi, l’air va nettement se refroidir. "À partir de vendredi et samedi, on aura des gelées généralisées un peu partout. Les températures varieront entre -1 à -5 sur le centre du pays, précise Farid. C’est le mois de décembre le plus froid depuis 2010 mais il n’y a rien d’extraordinaire."

Une chose est sûre: il va continuer à faire froid. Des épisodes neigeux ne sont d’ailleurs pas exclus. Une dépression atlantique devrait voir le jour la semaine prochaine. "Mais on ne sait pas encore où, dit Farid. Dans l’actuel des choses, il y a un potentiel conflit neigeux, entre mercredi et vendredi, mais il est encore beaucoup trop tôt pour quantifier la chose."