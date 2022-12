Météo: nuages et averses hivernales recouvriront la Belgique ce jeudi 8 décembre

Les nuages seront abondants jeudi et ils déverseront des averses hivernales, d'abord dans le nord du pays, puis dans l'après-midi également sur le centre et l'ouest. Les maxima seront compris entre 0°C en Hautes Fagnes et 2 à 4°C ailleurs, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).