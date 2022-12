Météo en Belgique ce mardi : temps généralement sec, parsemé d’éclaircies et de brouillard, alerte aux conditions glissantes et au brouillard

Dans le courant de la journée, des éclaircies parviendront à se développer sur certaines régions. Ces éclaircies devraient même être parfois larges sur la partie nord-ouest du pays. À l’inverse, le temps restera très nuageux au sud du sillon Sambre­ et­ Meuse où le brouillard pourrait même s’annoncer tenace. Dans la région côtière, quelques averses se développeront depuis la mer qui, en fin de journée, auront tendance à rentrer davantage dans le pays. Les maxima atteindront 0°C en Hautes­ Fagnes et 7°C à la mer.

Durant la soirée et la nuit de mardi à mercredi, le temps deviendra variable avec des averses depuis la mer du Nord. En direction de l’Ardenne, ces averses pourront prendre un caractère hivernal, tandis qu’en haute Ardenne, il s’agira d’averses de neige. Du brouillard pourra limiter fortement la visibilité en de nombreux endroits au sud du sillon Sambre et Meuse. Les minima se situeront entre ­-1°C en Ardenne, 2°C sur le nord­-ouest du pays et 6°C en bord de mer.