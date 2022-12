Il fera très nuageux à couvert lundi avec, dans le nord-ouest du pays, quelques faibles pluies ou de la neige fondante. Ailleurs, les précipitations tomberont sous forme de neige avec une accumulation de 5 cm à 10 cm localement, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. En Hautes Fagnes, la couche de neige pourra atteindre 15 cm.

À partir du nord-ouest, le temps deviendra plus sec avec de l'air un peu plus doux. En Basse-Belgique, la neige se transformera en neige fondante, puis la couche de neige disparaîtra. En Ardenne, la neige tiendra dans la plupart des régions.

Les maxima seront compris entre 0°C en Ardenne, 2 à 3°C dans le nord-ouest et 5°C au littoral. Le vent sera faible, modéré à la mer, revenant du nord à nord-est au secteur nord à nord-ouest.

Lundi soir, quelques faibles pluies tomberont dans la province de Limbourg et de la neige recouvrira l'Ardenne, puis le temps deviendra pratiquement sec partout. Il restera nuageux avec, dans le centre et dans le sud-est, formation de brumes et de brouillard, localement épais. À la Côte, en fin de nuit, quelques averses pourraient survenir depuis la mer. Les minima seront compris entre -1 et 5°C.

Code jaune sur la majeure partie du pays jusqu'à ce mardi

L'Institut royal météorologique (IRM) émet lundi matin une alerte jaune aux conditions glissantes dans plusieurs régions du pays, dont l'ensemble de la Wallonie et Bruxelles. L'avertissement vaut de 06h00 du matin lundi à 9h00 mardi.

Ce code couleur prévoit des chutes de neige fraîche de 1 à 5 cm en l'espace de 6 heures ou de 5 à 10 cm en 24 heures, ou encore la formation de plaques de verglas (très) localisées, explique l'IRM.

Avertissement des conditions glissantes du 04/12 22H au 06/12 01H: Une zone de précipitation transitera plus avant sur le pays depuis le sud-est et déterminera notre temps cette nuit et lundi. Au ... (https://t.co/ZVczcMvhWq) pic.twitter.com/VStUE0X4U0 — IRM (@meteobefr) December 5, 2022

Des chutes de neige sont annoncées jusqu'à mardi matin au sud-est de la Belgique tandis que de la pluie est prévue sur le nord-ouest. Le centre du pays connaîtra également des chutes de neige fondante voire de neige qui pourra tenir au sol. En de nombreux endroits, une couche de neige entre 1 et 5 cm pourra se former. Dans la province de Liège, le sud de la province de Limbourg et l'est du Brabant flamand et wallon, la couche de neige pourra atteindre jusqu'à 5 à 10 cm d'épaisseur par endroits, avertit l'IRM.

L'avertissement concerne les provinces de Liège, Hainaut, Namur, Luxembourg, Brabants wallon et flamand, Limbourg et Bruxelles.