Météo: un ciel nuageux et un temps progressivement plus sec ce lundi

Des éclaircies et un temps plus sec sont néanmoins prévus à partir de l’ouest et en direction du centre. Dans l’après­-midi, le temps deviendra également plus sec sur l’est mais sur le sud­-est du pays, les nuages bas devraient rester majoritaires avec encore un risque de pluie. Les maxima oscilleront entre 5°C en Hautes­ Fagnes et 10 ou 11°C en plaine.