Météo: alerte jaune au brouillard cette nuit et mardi matin sur toute la Belgique

L’IRM a donc émis une alerte jaune au brouillard pour l’ensemble du territoire. Celle-ci commencera ce mardi 29 novembre à 4h et se terminera le même jour à 11h.

©IRM

Quelle météo pour les 3 prochains jours?

Mardi : il fera souvent gris avec parfois de la bruine. L’après-midi, quelques rares éclaircies seront possibles. Les maxima se situeront entre 5 à 6 degrés en Haute Ardenne et 9 ou localement 10 degrés dans le nord du pays. Le vent sera faible de direction variable.

Mardi soir et la nuit de mardi à mercredi, il fera sec à quelques bruines près avec beaucoup de nuages bas et du brouillard. Les minima oscilleront entre 2 et 6 degrés, sous un vent faible de direction variable ou de secteur nord.

Mercredi : le temps sera gris avec parfois de la bruine et quelques rares éclaircies. En matinée, des brumes et brouillards tenaces seront présents de manière répandue. Les maxima seront compris entre 3 et 5 degrés en Ardenne et 7 ou 8 degrés ailleurs. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur nord ou de direction variable.

Jeudi : les nuages bas seront à nouveau dominants avec de faibles pluies entrecoupées d’une courte éclaircie. À l’aube, des brumes et brouillards pourront encore se retrouver, surtout en Basse Belgique. Les maxima varieront entre 2 degrés en Hautes Fagnes, 6 degrés dans le centre et 7 degrés à la mer. Le vent faible et variable deviendra modéré de nord-est.