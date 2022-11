Météo ce jeudi: une matinée sous les nuages et la pluie

Ce soir, quelques dernières averses pourront encore se produire sur le sud­ est du pays. La nuit prochaine, le ciel deviendra dégagé à peu nuageux, mais des brumes, brouillards ou nuages bas pourront se former au sud du sillon Sambre-et-Meuse. En fin de nuit, la nébulosité et le risque d’averses augmenteront à nouveau dans la région côtière. Les minima varieront entre 5 et 7°C en Ardenne et entre 7 et 9°C dans les autres régions. Le vent sera modéré de sud à sud­-ouest, en Ardenne parfois faible.

Vendredi matin, brumes, brouillards et nuages bas réduiront parfois la visibilité en Ardenne. Dans les autres régions puis également en Ardenne, la nébulosité sera variable avec quelques averses. En cours de journée, les averses s’estomperont et les éclaircies deviendront plus nombreuses. Maxima de 6 à 10°C au sud du sillon Sambre et Meuse, et de 10 à 12°C ailleurs. Le vent sera modéré de sud­-ouest, puis d’ouest à sud­-ouest.