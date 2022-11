Météo: la pluie arrive, alerte jaune au brouillard dans la province de Luxembourg

De la pluie ou des averses, parfois intenses, arroseront ensuite le pays dans le courant de la soirée et durant la nuit. À l’aube, le temps deviendra plus sec à partir du sud-ouest avec progressivement des ouvertures. Les minima oscilleront entre 5 et 9°C.

Mardi s’éveillera sous un temps sec et des éclaircies dans la plupart des régions. En Ardenne, le ciel sera néanmoins très nuageux avec du crachin. Dans l’après­-midi, la nébulosité augmentera à nouveau par le sud-ouest et il s’ensuivra de la pluie. Les maxima grimperont entre 9 et 14 °C sous un vent modéré à parfois assez fort à la Côte.